«Манчестер Сити» подал в суд против АПЛ – раскрыты подробности

«Манчестер Сити» подал судебный иск против Английской премьер-лиги. «Горожане» недовольны действующими правилами спонсорских сделок, которые должны оцениваться независимой комиссией. Цель существующих правил АПЛ – помешать клубам завышать стоимость таких сделок в попытке сохранять баланс в топ-дивизионе.

«Манчестер Сити» считает правила независимой оценки незаконными. В иске утверждается, что спонсоры должны иметь право сами решать, сколько денег хотят заплатить. «Горожане» называют эти правила дискриминационными и даже хотят получить от Премьер-лиги компенсацию, рассказывает The Times. В клубе считают, что правила повлияли на их спортивные результаты, несмотря на чемпионства последних лет.

Слушания по этому делу начнутся уже 10 июня. Дело может повлиять на обвинения «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил, ведь если «горожане» выиграют в суде против АПЛ, то некоторые сделки могли бы быть оформлены по другой цене, что дало бы клубу больше денег на новых игроков и зарплаты.