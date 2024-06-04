«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» ценник Канселу

Будущее защитника Жоау Канселу остаётся неопределённым. В сезоне 2023/2024 португалец выступал за «Барселону» на правах аренды. За это время португалец не раз говорил о своём желании продолжить выступления за каталонский клуб.

Как сообщает испанский Sport, «Манчестер Сити» уже сообщил «Барселоне» о том, что клуб готов продать Канселу за 40 миллионов евро. Для каталонцев такой ценник является проблемой, учитывая финансовые трудности. Не исключено, что «сине-гранатовые» постараются арендовать Канселу с опцией выкупа.

За 30-летним Канселу также следят «Бавария», «Арсенал», «Челси» и клубы Саудовской Аравии.