Назван возможный новый тренер «Лестера»

«Лестер» ищет нового главного тренера, поскольку Энцо Мареска, под руководством которого команда весной повысилась в классе до Премьер-лиги, решил перебраться в лондонский «Челси».

Как сообщает в социальных сетях журналист Саша Тавольери, принять «лис» может Карлос Корберан. Представители «Лестера» уже встретились с 41-летним испанцем для проведения переговоров.

Корберан прекрасно знает английский футбол – с конца октября 2022 года испанец тренирует «Вест Бромвич». Ранее этот специалист тренировал «Хаддерсфилд Таун» и входил в штаб Марсело Бьелсы в «Лидсе».

«Бёрнли» тоже интересен Корберан, но вариант с «Лестером» является для тренера более привлекательным.