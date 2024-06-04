«Ювентус» договорился с бразильцем из АПЛ

«Ювентус» работает над усилением команды в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, туринский клуб уже достиг соглашения с полузащитником Дугласом Луисом из «Астон Виллы». Теперь «старой синьоре» нужно согласовать трансфер 26-летнего бразильца с бирмингемским клубом.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дугласа Луиса в 70 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл 53 официальных матча, в которых записал на свой счёт десять голов и десять результативных передач на партнёров.