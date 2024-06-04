Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» договорился с бразильцем из АПЛ

04 Июня 2024 • 17:32 Комментировать

«Ювентус» работает над усилением команды в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, туринский клуб уже достиг соглашения с полузащитником Дугласом Луисом из «Астон Виллы». Теперь «старой синьоре» нужно согласовать трансфер 26-летнего бразильца с бирмингемским клубом.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дугласа Луиса в 70 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл 53 официальных матча, в которых записал на свой счёт десять голов и десять результативных передач на партнёров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Астон Вилла Дуглас Луис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов Модрич обратился к Кроосу после последнего матча за «Реал» Вратарь «Реала» Куртуа раскрыл слова Анчелотти в перерыве финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение о будущем Холанна Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Барселона» не может зарегистрировать Флика Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием
Спортивные новости
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июня
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» ценник Канселу
18:09 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный новый тренер «Лестера»
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» договорился с бразильцем из АПЛ
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил за полузащитника 60 млн евро, но услышал отказ
17:16 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш хочет войти в число самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед» слухи
16:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино обратился к «Челси» после назначения Марески
15:37 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Карьера Модрича неповторима»
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с приоритетными кандидатами на позицию опорника 3
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Галлахеру
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на звезду «Манчестер Сити»
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Невероятные деньги»: Де Брёйне допустил трансфер в Саудовскую Аравию
13:58 · Англия. Премьер-лига
Дибала открыт к тому, чтобы перебраться в АПЛ
13:51 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на трансфер Гимараэса
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с планами насчёт Исака и Гимараэса
12:16 · Англия. Премьер-лига
Шешко интересен «ПСЖ» и трём топ-клубам АПЛ
Все новости
Рекомендуем