«Манчестер Юнайтед» предложил за полузащитника 60 млн евро, но услышал отказ

«Манчестер Юнайтед» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает португальский Record, «красные дьяволы» предложили «Бенфике» 60 миллионов евро за опорного полузащитника Жоау Невеша.

Лиссабонские «орлы» это предложение отклонили – они хотят получить за 19-летнего Невеша как минимум 100 миллионов евро.

Жоау Невеш является воспитанником «Бенфики». В 75 официальных матчах за первую команду полузащитник записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в последнем чемпионате Англии.