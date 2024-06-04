За последнее время слухи связывали капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша с «Баварией» и «Барселоной». При этом сам 29-летний португалец предпочитает заключить новый контракт с «красными дьяволами».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Джейми Джексона, Фернандеш хочет войти в число самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед». Сейчас такой статус удерживают Маркус Рэшфорд, Каземиро и Джедон Санчо. Фернандеш с зарплатой около 220 тысяч фунтов в неделю чувствует себя недооценённым.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» завершил сезон АПЛ на восьмой позиции.