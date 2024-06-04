Почеттино обратился к «Челси» после назначения Марески

Бывший тренер «Челси» Маурисио Почеттино сделал публикацию на следующий день после назначения Энцо Марески. В ней аргентинец поблагодарил руководителей лондонского клуба за возможность снова поработать в Премьер-лиге и за поддержку.

Почеттино отметил, что он доволен уровнем, которого достигла команда. По словам аргентинца, футболисты заслуживают похвалы за проделанную работу.

«Мы знаем, что были взлёты и падения, но мы всегда верили в команду и в то, что мы достигнем стабильного уровня. Я верю, что опыт этого сезона и улучшения, которые мы увидели, сделают игроков только сильнее в будущем. Было приятно работать со всеми ними, мы ценим сформировавшиеся крепкие связи. Я хочу пожелать вам всего наилучшего в следующем сезоне и в будущем», - написал Почеттино.

Напомним, что под руководством Маурисио Почеттино «Челси» занял шестое место в чемпионате Англии.