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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звезда АПЛ может получить пожизненную дисквалификацию

04 Июня 2024 • 16:28 Комментировать

Недавно звёздный полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета получил обвинения в нарушении правил о ставках. Утверждалось, что футболист в нескольких играх стремился получить жёлтую карточку ради влияния на рынок ставок.

В своё время игрока «Стратфорд Таун» Кинана Айзека дисквалифицировали на десять лет за ставку на получение жёлтой карточки в игре Кубка Англии. Нарушения Пакета считаются ещё более серьёзными – на карточки бразильца, как предполагается, ставили около 60 человек. Суммарно они выиграли около 100 000 фунтов.

Как сообщает the Sun, Футбольная ассоциация Англии хочет добиться пожизненной дисквалификации для Пакета. Сам 26-летний игрок утверждает, что не виноват.

Ранее появлялись слухи о том, что летом купить Лукаса Пакета хочет «Манчестер Сити». Теперь топ-клубу АПЛ, очевидно, придётся пересмотреть планы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лукас Пакета
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