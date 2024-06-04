Звезда АПЛ может получить пожизненную дисквалификацию

Недавно звёздный полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета получил обвинения в нарушении правил о ставках. Утверждалось, что футболист в нескольких играх стремился получить жёлтую карточку ради влияния на рынок ставок.

В своё время игрока «Стратфорд Таун» Кинана Айзека дисквалифицировали на десять лет за ставку на получение жёлтой карточки в игре Кубка Англии. Нарушения Пакета считаются ещё более серьёзными – на карточки бразильца, как предполагается, ставили около 60 человек. Суммарно они выиграли около 100 000 фунтов.

Как сообщает the Sun, Футбольная ассоциация Англии хочет добиться пожизненной дисквалификации для Пакета. Сам 26-летний игрок утверждает, что не виноват.

Ранее появлялись слухи о том, что летом купить Лукаса Пакета хочет «Манчестер Сити». Теперь топ-клубу АПЛ, очевидно, придётся пересмотреть планы.