Ковачич: «Карьера Модрича неповторима»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич сделал комплименты своему партнёру по команде Луке Модричу. Напомним, Матео также выступал вместе с Лукой в мадридском «Реале».

«Карьера Модрича неповторима. Нам повезло, что он у нас есть. Когда он уйдёт на пенсию, мы ощутим его влияние. Лука – феномен, самый старший игрок в «Реале», который продолжает оставаться важным для команды. Я не знаю, возможно ли заменить его здесь, в Хорватии. Для этого понадобится много игроков, целая команда», – сказал Ковачич в интервью Diario AS.

Модрич за свою карьеру 6 раз побеждал в Лиге чемпионов, а также завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата мира.