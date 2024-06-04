«Арсенал» определился с приоритетными кандидатами на позицию опорника

Лондонский «Арсенал» определился с приоритетными кандидатами на позицию опорного полузащитника. По информации от The Athletic, «канониры» положили глаз на хавбека лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеша и Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Источник сообщает, что «Арсенал» вряд ли сможет приобрести Лукаса Пакета из «Вест Хэма» и Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». По этой причине именно Невеш и Субименди являются приоритетными кандидатами.

Отметим, что Мартин оценивается в 60 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте хавбека. Что касается Невеша, «Трансфермаркт» оценивает португальца в 45 миллионов.