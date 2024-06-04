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«Арсенал» определился с приоритетными кандидатами на позицию опорника

04 Июня 2024 • 15:13 Комментировать (3)

Лондонский «Арсенал» определился с приоритетными кандидатами на позицию опорного полузащитника. По информации от The Athletic, «канониры» положили глаз на хавбека лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеша и Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Источник сообщает, что «Арсенал» вряд ли сможет приобрести Лукаса Пакета из «Вест Хэма» и Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». По этой причине именно Невеш и Субименди являются приоритетными кандидатами.

Отметим, что Мартин оценивается в 60 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте хавбека. Что касается Невеша, «Трансфермаркт» оценивает португальца в 45 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Реал Сосьедад Арсенал Лондон Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 Жоау Невеш ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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ВетерПеремен
04 Июня 2024 в 15:34
А еще Фофана, Дуглас Луис и Гимараеш... Тоже ведь все кандидаты)
Причем по французу - самый дешевый и готов по идее перейти.
LMI
04 Июня 2024 в 15:29
Так этот же испанец не хочет?
ВетерПеремен
04 Июня 2024 в 15:33
Если команда активирует опцию выкупа по контракту, то по сути его никто и спрашивать не будет.
Другой вопрос, что из-под палки - это тоже не игра.
Артета на этом недавно заострил внимание. Так что...
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