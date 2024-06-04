«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Галлахеру

Лондонский «Тоттенхэм» сохраняет интерес к полузащитнику «Челси» Конору Галлахеру, у которого через год истекает контракт. По информации от журналиста Джея Харриса, «шпоры» хотят купить англичанина в летнее трансферное окно.

Сообщается, что в услугах Галлахера заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу. Конор также интересен «Астон Вилле» и «Ньюкаслу», поэтому «шпорам» придётся столкнуться с конкуренцией в борьбе за 24-летнего полузащитника.

Галлахер записал на свой актив 5 голов и 7 результативных передач в Английской премьер-лиге. Конор всё ещё может продлить контракт с «Челси», но продажа сейчас считается более вероятным исходом.