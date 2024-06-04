«Атлетико» нацелился на звезду «Манчестер Сити»

«Атлетико» хочет усилить состав в летнее трансферное окно. Как сообщает Marca, главной целью мадридского клуба стал нападающий Хулиан Альварес из «Манчестер Сити». «Матрасники» не могут конкурировать с «горожанами» по финансовой составляющей, их аргумент заключается в том, что в «Атлетико» Альварес будет гораздо более видной фигурой, чем в «Манчестер Сити».

По данным источника, «Атлетико» пока не делал официального предложения. При этом мадридцы имели определённые контакты, пытаясь узнать восприимчивость 24-летнего Альвареса к возможному трансферу.

Портал Transfermarkt оценивает Хулиана Альвареса в 90 миллионов евро.