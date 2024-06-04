«Невероятные деньги»: Де Брёйне допустил трансфер в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о слухах, которые связывают его с клубами Саудовской Аравии.

«Для Мишель [жена де Брёйне – прим.] экзотическое приключение – это нормально. У меня остался год по контракту, и мы сможем подумать о будущем. Моему старшему ребёнку сейчас 8, и он спрашивает, как долго я буду играть за «Манчестер Сити». Когда придёт время, мы посмотрим.

В моём возрасте нужно быть открытым ко всему. Иногда нужно подумать о том, чтобы заработать в конце карьеры. Если я поиграю там два года, то смогу заработать невероятные деньги – возможно больше, чем я заработал за 15 лет. Но пока что я об этом не думаю», - сказал 32-летний де Брёйне HLN.