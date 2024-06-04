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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дибала открыт к тому, чтобы перебраться в АПЛ

04 Июня 2024 • 13:58 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала открыт к тому, чтобы в летнее трансферное окно перебраться в другой чемпионат. По информации от Sky Sports, аргентинский форвард хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

Источник отмечает, что в контракте у Дибалы прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро для зарубежных клубов. Эта опция истекает 31 июля.

Напомним, последние два сезона Пауло провёл в составе столичной «Ромы», где не выиграл ни одного трофея. 30-летний аргентинец завершил минувший розыгрыш итальянской Серии А с 13 голами и 9 результативными передачами в активе.

Пока не сообщается, какие именно клубы АПЛ заинтересованы в трансфере Дибалы.

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