Дибала открыт к тому, чтобы перебраться в АПЛ

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала открыт к тому, чтобы в летнее трансферное окно перебраться в другой чемпионат. По информации от Sky Sports, аргентинский форвард хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

Источник отмечает, что в контракте у Дибалы прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро для зарубежных клубов. Эта опция истекает 31 июля.

Напомним, последние два сезона Пауло провёл в составе столичной «Ромы», где не выиграл ни одного трофея. 30-летний аргентинец завершил минувший розыгрыш итальянской Серии А с 13 голами и 9 результативными передачами в активе.

Пока не сообщается, какие именно клубы АПЛ заинтересованы в трансфере Дибалы.