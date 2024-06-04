Назван фаворит на трансфер Гимараэса

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может уйти на повышение в летнее трансферное окно. Как утверждает журналист Бен Джейкобс, фаворитом на трансфер в настоящий момент считается «Манчестер Сити».

В контракте у Гимараэса прописана сумма отступных в районе 115 миллионов евро. Футболист хочет играть в Лиге чемпионов и с радостью согласился бы на трансфер в команду Хосепа Гвардиолы.

Напомним, в услугах Бруно также заинтересован лондонский «Арсенал», но «канониры» не хотят тратить большие деньги на трансфер бразильца. Сообщается, что «Манчестер Сити» уже выходил на контакт с окружением Гимараэса.