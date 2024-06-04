«Арсенал» определился с планами насчёт Исака и Гимараэса

Лондонский «Арсенал» определился со своими планами на двух футболистов «Ньюкасл». Речь идёт о нападающем Александре Исаке и полузащитнике Бруно Гимараэсе.

По информации от Gunner Blog, восхищение «Арсенала» этими игроками вряд ли перейдёт в следующую стадию. Исак и Гимараэс будут стоить огромных денег, которые «канониры» не хотят выплачивать. У Бруно в контракте и вовсе прописана сумма отступных в районе 115 миллионов евро.

24-летний Исак в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 21 голом и 2 ассистами. На счету 26-летнего Гимараэса 7 забитых мячей и 8 результативных передач.