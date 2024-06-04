Шешко интересен «ПСЖ» и трём топ-клубам АПЛ

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко входит в сферу интересов целого ряда топ-клубов из ведущих европейских чемпионатов. По информации от журналиста Бена Джейкобса, словенец интересен «ПСЖ» и трём английским топ-клубам – «Арсеналу», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что на столе у футболиста уже лежит предложение «РБ Лейпцига» по новому контракту. В своём дебютном сезоне в Бундеслиге 21-летний нападающий отметился 14 голами и 2 результативными передачами.

Ходят слухи о том, что в нынешнем контракте Шешко с «РБ Лейпцигом» прописана сумма отступных, которая составляет в районе 60 миллионов евро.