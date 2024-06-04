Камада переходит в клуб из АПЛ

Полузащитник римского «Лацио» Даити Камада продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» закрыл сделку по трансферу японского футболиста, который должен подписать двухлетний контракт на правах свободного агента.

Ожидается, что 27-летний полузащитник воссоединиться в Лондоне со своим бывшим тренером Оливером Гласнером, под руководством которого выступал во франкфуртском «Айнтрахте».

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Камада отметился двумя голами и двумя результативными передачами. «Лацио» хотел сохранить полузащитника, но Даити желает перебраться в Английскую премьер-лигу.