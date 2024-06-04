Назван фаворит на трансфер Шешко

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко всё ещё может покинуть свою команду в летнее трансферное окно. По информации от The Athletic, к футболисту проявляют интерес команды из разных уголков Европы.

Если верить источнику, если словенец всё же решит покинуть команду, фаворитом на его трансфер будет лондонский «Арсенал». При этом нападающий также интересен «Челси». «РБ Лейпциг» не теряет надежд сохранить Беньямина на следующий сезон.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги 21-летний форвард отметился 14 голами и 2 результативными передачами. Ранее ходили слухи о том, что в контракте нападающего прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.