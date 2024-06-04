Лунин близок к продлению контракта с «Реалом», но есть один нюанс

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин близок к тому, чтобы подписать новый контракт со своим клубом. По информации от журналиста Марио Кортеханы, украинец должен подписать со «сливочными» соглашение, которое будет рассчитано до лета 2029 года.

Источник также сообщает, что в ситуации с Луниным есть один нюанс. Несмотря на продление контракта, вратарь может покинуть «Реал», так как его окружение продвигает идею с уходом. Сам Андрей также понимает, что будет сидеть на скамейке запасных под Тибо Куртуа. По этой причине 25-летний голкипер может попросить руководство отпустить его в другой топ-клуб.

Напомним, Лунин был основным вратарём «Реала» с ноября, пока Тибо Куртуа залечивал травму. Бельгиец вернулся в мае и вновь стал первым номером.