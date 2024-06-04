Палмер оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Коул Палмер оценил шансы своей команды на победу на Евро-2024. Вчера хавбек поразил ворота Боснии и Герцеговины в товарищеском матче и забил свой дебютный гол за национальную команду.

«Думаю, Англия вполне может выиграть Евро-2024. У нас в команде одни из лучших игроков в мире», – сказал Палмер на послематчевом интервью.

Палмер был самым результативным игроком минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги. Футболист отметился 22 голами и 11 ассистами. Ни один другой игрок не выдал больше результативных действий в чемпионате.

Прошлым летом «Челси» заплатил «Манчестер Сити» 47 миллионов евро за Коула.