Галлахер прокомментировал назначение Марески в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер высказался о назначении Энцо Марески на пост главного тренера. Напомним, итальянский специалист подписал пятилетний контракт с «пенсионерами».

«Это действительно захватывающе. Я слышал хорошие вещи о нём. Всем в команде не терпится поиграть под руководством Энцо. Мы хотим вернуть «Челси» туда, где команда должна находиться. Надеюсь, с новым тренером у нас это получится», – цитирует Галлахера Sky Sports.

Напомним, ранее ходили слухи о желании руководства «Челси» продать Галлахера, чтобы улучшить финансовую ситуацию. Конор был основным полузащитником «синих» в прошлом сезоне и отметился 5 голами и 7 ассистами в АПЛ.