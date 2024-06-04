Алиссон может покинуть «Ливерпуль» этим летом

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер в ближайшие месяцы может покинуть свою команду. По информации от Team Talk, на бразильца нацелены клубы из Саудовской Аравии.

Ранее ходили слухи о том, что саудовские клубы также хотят приобрести другого голкипера сборной Бразилии – Эдерсона Мораеса из «Манчестер Сити». Вратарь «горожан» пока больше открыт к переезду в Саудовскую Аравию, нежели Алиссон.

Напомним, Бекер перебрался в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы». За всё это время голкипер выиграл со своей командой все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу.

Отметим, что контракт 31-летнего Алиссона с «Ливерпулем» действует до лета 2027 года.