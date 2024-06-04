Артета: «Арсенал» был лучшей командой АПЛ почти во всём»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, как его команде опередить «Манчестер Сити».

«Арсенал» может превзойти «Сити», мы стремительно приближаемся. В прошлом сезоне моя команда была лучшей в АПЛ почти по всем показателям. Но есть детали, которые мы не очень хорошо контролировали. Из-за этого мы упустили чемпионский титул. Сейчас команда сфокусировала внимание на аспектах, в которых нам нужно прибавить», - передает слова испанского наставника CNN.

По итогам сезона Премьер-лиги «Арсенал» занял второе место, лондонцы отстали от «Манчестер Сити» на два балла.