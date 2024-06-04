«Арсенал» может продать Зинченко за 50 миллионов - назван клуб

Канадский защитник Альфонсо Дэвис может покинуть мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. В связи с этим руководство немецкого гранда подыскивает ему замену.

Согласно информации Todofichajes, в сфере интересов «Баварии» находится украинский футболист Александр Зинченко, ныне выступающий в АПЛ за лондонский «Арсенал». Игрок может согласиться на смену клубной прописки, поскольку в английской команде лишился места в основном составе.

Трудовое соглашение Зинченко с «канонирами» рассчитано до середины 2026 года. Сумма потенциального трансфера Александра может составить 40-50 миллионов евро.