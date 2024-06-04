Холанн или Мбаппе: Головин сказал, кто лучше

Полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина попросили сравнить нападающих Эрлинга Холанна («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («Реал»).
«Когда Холанн не забивает, его эффективность падает. А Мбаппе и без голов проделывает большой объем работы. Обыгрывает, открывается за спину, сам создает моменты. Холанн более зависимый футболист», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в понедельник, 3 июня, мадридский «Реал» официально объявил о переходе Мбаппе. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2029 года.
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