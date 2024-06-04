Холанн или Мбаппе: Головин сказал, кто лучше

«Когда Холанн не забивает, его эффективность падает. А Мбаппе и без голов проделывает большой объем работы. Обыгрывает, открывается за спину, сам создает моменты. Холанн более зависимый футболист», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».