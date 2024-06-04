Моуринью высказался о «Челси» и «Тоттенхэме»

Наставник стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью провел сравнение между двумя лондонским клубами – «Челси» и «Тоттенхэмом».
«По «Тоттенхэму» у меня есть отдельное мнение. Этот клуб постоянно борется за четвертое место в АПЛ, их устраивает это. Они также могут занять пятое или шестое и попасть в Лигу Европы. У них большие шансы в этом турнире. Что касается «Челси», то сейчас не могу ничего сказать», - передает слова португальского специалиста Metro.
Напомним, что в минувшем сезоне Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 66 баллов и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. «Челси» с 63 очками стал шестым.
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