Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью высказался о «Челси» и «Тоттенхэме»

04 Июня 2024 • 07:30 Комментировать

Наставник стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью провел сравнение между двумя лондонским клубами – «Челси» и «Тоттенхэмом».

«По «Тоттенхэму» у меня есть отдельное мнение. Этот клуб постоянно борется за четвертое место в АПЛ, их устраивает это. Они также могут занять пятое или шестое и попасть в Лигу Европы. У них большие шансы в этом турнире. Что касается «Челси», то сейчас не могу ничего сказать», - передает слова португальского специалиста Metro.

Напомним, что в минувшем сезоне Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 66 баллов и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. «Челси» с 63 очками стал шестым.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Жозе Моуринью ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов Модрич обратился к Кроосу после последнего матча за «Реал» Бэйл назвал лучшего игрока в истории Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака»
Спортивные новости
Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июня
07:30 · Англия. Премьер-лига
Моуринью высказался о «Челси» и «Тоттенхэме»
04:07 · Англия. Премьер-лига
Румменигге: «Я спрашивал у Гвардиолы про Компани»
03:54 · Англия. Премьер-лига
«Милан» может отказаться от подписания игрока «Тоттенхэма» из-за высокого ценника
03:34 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Меня не волнует моя позиция в сборной Англии»
02:59 · Англия. Премьер-лига
Отец Компани объяснил, почему «Бавария» выбрала его сына, несмотря на вылет с «Бёрнли»
02:25 · Англия. Премьер-лига
Отец Компани рассказал, какие клубы обращались к его сыну до «Баварии» 1
02:11 · Англия. Премьер-лига
Каррагер оценил перспективы «Ливерпуля» без Клоппа, приведя в пример Фергюсона и Венгера
01:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отпустил ключевого игрока на Олимпиаду
01:42 · Англия. Премьер-лига
Дешам не видит Салиба основным игроком сборной Франции на Евро-2024 1
01:31 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Астон Вилла» работают над обменом полузащитниками
00:59 · Англия. Премьер-лига
Осимхен намерен покинуть «Наполи» – интерес проявляет только один клуб 1
00:44 · Англия. Премьер-лига
Кейн оценил успехи Палмера в «Челси»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Конте уже связался с Лукаку – тренер ждёт игрока в «Наполи»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Палмер прокомментировал свой дебютный гол за сборную Англии
03 Июня
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстанется с молодым вингером
Все новости
Рекомендуем