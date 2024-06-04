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Румменигге: «Я спрашивал у Гвардиолы про Компани»

04 Июня 2024 • 04:07 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что обсуждал кандидатуру Венсана Компани с Хосепом Гвардиолой.

Бельгийский специалист недавно был назначен новым главным тренером мюнхенского клуба. Ещё будучи футболистом, Компани выступал за «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы – испанец хорошо знаком с бывшим центральным защитником.

«Я считаю, что философия Компани нам подходит. Я спрашивал о нём у Гвардиолы, который долгое время работал с ним. Пеп сказал, что считает Венсана потрясающим тренером. Не стоит забывать, что «Бавария» играет в атакующий и доминирующий футбол – именно эти ценности отстаивает в своей работе Компани», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Румменигге.

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Евро-Футбол.Ру,
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