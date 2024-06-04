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«Милан» может отказаться от подписания игрока «Тоттенхэма» из-за высокого ценника

04 Июня 2024 • 03:54 Комментировать
Милан
3:3
Салернитана

Сделка по переходу правого защитника Эмерсона Рояла из «Тоттенхэма» в «Милан» может сорваться.

Как известно, бразилец был обозначен «россонери» в качестве одной из главных целей на предстоящее трансферное окно. По сообщениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Тоттенхэм» запрашивает за 25-летнего футболиста 25 млн евро, и в «Милане» считают такой ценник завышенным.

Именно за 25 млн евро «шпоры» купили Эмерсона Рояла у «Барселоны» в августе 2021 года. В прошедшей кампании игрок провёл 24 матча за команду Анге Постекоглу во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч.

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