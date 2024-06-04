Александер-Арнольд: «Меня не волнует моя позиция в сборной Англии»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает о своей роли в сборной Англии.

Тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт вновь выпустил 25-летнего игрока на позиции в центре полузащиты – и тот не подвёл, отметившись забитым голом и став одним из героев товарищеской встречи со сборной Боснии и Герцеговины (3:0).

«Это был позитивный вечер. Возвращаться к игре после двухнедельного перерыва всегда непросто. Перед вторым таймом были внесены некоторые коррективы, и мы выступили хорошо.

Я поговорил с тренером, и он, возможно, видит меня именно в центре полузащиты. Я совершенно не беспокоюсь о том, на какой позиции буду играть. Я просто хочу провести как можно больше матчей этим летом», – сказал в интервью BBC Александер-Арнольд.