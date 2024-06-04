Отец Компани объяснил, почему «Бавария» выбрала его сына, несмотря на вылет с «Бёрнли»

Пьер Компани ответил, почему в «Баварии» решили довериться его сыну Венсану Компани.

В конце мая мюнхенский клуб объявил о назначении 38-летнего бельгийского наставника на пост главного тренера. Это стало неожиданностью для многих, учитывая небогатый тренерский опыт знаменитого экс-защитника, а также вылет его «Бёрнли» из Премьер-лиги по итогам сезона.

«В других клубах кандидаты на тренерский пост общаются с финансовым директором, а в «Баварии» вы имеете дело с бывшими игроками, которые знают, чего хотят. Вам предстоит убедить их в своём видении – и Венсану это удалось.

В «Баварии» не зацикливаются на факте вылета «Бёрнли» итогам сезона – они знают, что команда должна была набрать больше очков в АПЛ. Кроме того, плюсом для «Баварии» стала готовность Венсана не отходить от своего стиля игры даже в трудных обстоятельствах», – поведал в интервью DH les Sports+ Пьер Компани.