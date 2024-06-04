Отец Компани рассказал, какие клубы обращались к его сыну до «Баварии»

Пьер Компани, отец Венсана Компани, высказался о назначении своего сына главным тренером «Баварии».

Мюнхенский клуб долго не мог найти замену Томасу Тухелю, в итоге остановив выбор на бельгийце, возглавлявшем вылетевший в Чемпионшип «Бёрнли».

«Это стало сюрпризом для всего мира, но не для меня. Достаточно посмотреть, какие клубы обращались к нему раньше: в прошлом году интерес проявляли «Челси» и «Тоттенхэм», недавно к нему обращались «Брайтон» и всё тот же «Челси». Но когда к вам приходит «Бавария», которая так хорошо структурирована, сказать «нет» невозможно.

Венсан работал в клубах, где оказывается высокое давление, но нет такой отлаженной структуры. Ему часто приходилось тренировать молодых игроков, в то время как в «Баварии» у него будет достаточно ресурсов для создания чего-то выдающегося», – цитирует Bayern & Germany Пьера Компани.