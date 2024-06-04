Каррагер оценил перспективы «Ливерпуля» без Клоппа, приведя в пример Фергюсона и Венгера

Бывший футболист «Ливерпуля» высказался о проблемах, которые могут возникнуть у клуба после расставания с Юргеном Клоппом.

Немецкий специалист, возглавлявший «красных» с 2015 года, покинул пост по собственному желанию по окончании сезона-2023/24. Новым рулевым мерсисайдцев стал Арне Слот.

«Фергюсон был менеджером в «Манчестер Юнайтед», как и Венгер в «Арсенале». Они управляли всем, но сейчас другие времена – такой подход устарел. Неудивительно, что Слот будет именно футбольным тренером, а не менеджером.

Трудно занимать место такого тренера, как Клопп, но я не думаю, что у «Ливерпуля» будет такой спад, как в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале» после ухода Фергюсона и Венгера. Да, возможно, спад случится, поскольку Юрген – великий специалист, но я ожидаю, что «Ливерпуль» всё равно продолжит бороться за все трофеи, включая Лигу чемпионов», – сказал в интервью Metro Каррагер.