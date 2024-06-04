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«Челси» не отпустил ключевого игрока на Олимпиаду

04 Июня 2024 • 01:59 Комментировать
Аргентина (до 23 лет)
...
Марокко (до 23 лет)
24.07 16:00

Полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу не позволят выступить на предстоящей Олимпиаде.

Чемпион мира планировал выступить за олимпийскую сборную Аргентины на турнире, который пройдёт с июля по август. По обновлённым данным журналиста Гастона Эдуля, «Челси» ответил хавбеку отказом – он не будет отпущен на Олимпийские игры, чтобы провести полноценную предсезонную подготовку в расположении клуба.

Недавно в «Челси» сменился тренер: в понедельник лондонцы объявили о назначении Энцо Марески, который заменил ушедшего в конце мая Маурисио Почеттино.

Энцо Фернандес отыграл 40 матчей за «синих» в минувшей кампании. На счету аргентинца семь голов и три результативных паса во всех турнирах.

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