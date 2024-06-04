Дешам не видит Салиба основным игроком сборной Франции на Евро-2024

Центральному защитнику лондонского «Арсенала» Вильяму Салиба будет трудно пробиться в основной состав сборной Франции на предстоящем чемпионате Европы.

23-летний футболист провёл очередной успешный сезон в составе «канониров», однако в сборной ему по-прежнему не торопятся доверять. Согласно сведениям L'Equipe, рулевой «трёхцветных» намерен сделать ставку на дуэт Ибраима Конате и Дайо Упамекано на Евро-2024, в то время как центрбек «Арсенала», похоже, начнёт турнир в качестве запасного.

В прошедшей кампании Вильям Салиба отыграл 50 матчей за команду Микеля Артеты, отметившись двумя забитыми голами и одним ассистом. За сборную Франции игрок провёл 13 поединков.