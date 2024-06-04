«Ювентус» и «Астон Вилла» работают над обменом полузащитниками

«Ювентус» и «Астон Вилла» могут обменяться игроками в летнее трансферное окно.

Как неоднократно сообщалось, туринскому клубу интересен хавбек «вилланов» Дуглас Луис, в то время как бирмингемцы хотели бы видеть в своих рядах Уэстона Маккенни. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, в настоящий момент стороны ведут переговоры по обмену полузащитниками. Главная проблема – разница в ценниках: «Астон Вилла» оценивает 26-летнего бразильца в 60 млн евро, а «Ювентус» запрашивает за Маккенни вдвое меньше – контракт американца истекает через год. Проблемой для «бьянконери» может стать и зарплата Луиса – он хочет получать 6,5 млн евро за сезон.

Несмотря на трудности, «Ювентус» и «Астон Вилла» сохраняют взаимный интерес к сделке и продолжают обсуждения.