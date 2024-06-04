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Осимхен намерен покинуть «Наполи» – интерес проявляет только один клуб

04 Июня 2024 • 00:59 Комментировать
Наполи
0:0
Лечче

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассчитывает сменить клуб в летнее трансферное окно.

Нигериец продлил контракт с «адзурри» в конце прошлого года – в сделке предусмотрен пункт отступных в размере 160 млн евро. Несмотря на это, как сообщает известный инсайдер Джанлука ди Марцио, 25-летний футболист готов покинуть «Наполи» уже в ближайшие месяцы. На данный момент заинтересованность проявляет только один клуб – лондонский «Арсенал». Впрочем, «канониры» даже не близки к активации вышеуказанной клаузулы.

Ранее сообщалось об интересе к Виктору Осимхену со стороны «Челси» и «ПСЖ». Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 110 млн евро.

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