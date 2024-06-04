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Кейн оценил успехи Палмера в «Челси»

04 Июня 2024 • 00:44 Комментировать
Англия
3:0
Босния и Герцеговина

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об игре своего товарища по сборной Англии Коула Палмера.

Полузащитник «Челси» забил свой первый гол за английскую национальную команду, поразив ворота сборной Боснии и Герцеговины в товарищеском матче. В минувшем клубном сезоне 22-летний игрок стал одним из главных открытий Премьер-лиги – он забил 22 гола и уступил в гонке бомбардиров только Эрлингу Холанну.

«Коулу нужно отдать должное за то, чего он добился в своём первом сезоне в «Челси». Я рад его сегодняшнему голу. Нам нужно, чтобы все наши игроки забивали голы», – передаёт BBC слова Гарри Кейна.

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