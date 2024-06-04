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Конте уже связался с Лукаку – тренер ждёт игрока в «Наполи»

04 Июня 2024 • 00:37 Комментировать
Наполи
0:0
Лечче

Антонио Конте уже работает над усилением состава «Наполи».

О назначении специалиста на должность главного тренера неаполитанцев пока не объявлена, что не мешает тому заниматься трансферными делами. Приоритетной целью «Наполи» на летнее трансферное окно считается Ромелу Лукаку, принадлежащий «Челси». Согласно данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, Конте уже связался с бельгийцем для обсуждения возможного сотрудничества. 31-летний форвард должен заменить Виктора Осимхена, который, судя по всему, будет продан.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего «Челси» в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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