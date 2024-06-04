Палмер прокомментировал свой дебютный гол за сборную Англии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер побеседовал с журналистами после своего первого гола за национальную команду.

Лидер «синих» открыл счёт в товарищеском поединке против сборной Боснии и Герцеговины, успешно исполнив одиннадцатиметровый. Для атакующего хавбека, сыгравшего свой третий матч за «трёх львов», это первый гол в составе сборной Англии.

«Забить первый гол за сборную – это прекрасное чувство. Я был в восторге. Конечно, пенальти исполнил бы Кейн, если бы был на поле, но он вышел как раз после этого. К счастью, я был точен. Сегодня я провёл не лучшую свою игру, но, надеюсь, я сделал для команды достаточно», – сказал в интервью Channel 4 Палмер.