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«Манчестер Юнайтед» расстанется с молодым вингером

03 Июня 2024 • 23:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Футболист «Манчестер Юнайтед» Омари Форсон продолжит карьеру в другом клубе.

19-летний вингер покидает ряды «красных дьяволов» на правах свободного агента, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Договор игрока, рассчитанный до конца июня, не будет продлён.

Омари Форсон дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге в февральском матче против «Вулверхэмптона», который завершился победой команды Эрика тен Хага со счётом 4:3. В общей сложности на счету молодого футболиста одна результативная передача в семи поединках за первую команду манкунианцев во всех соревнованиях.

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