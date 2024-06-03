«Манчестер Юнайтед» расстанется с молодым вингером

Футболист «Манчестер Юнайтед» Омари Форсон продолжит карьеру в другом клубе.

19-летний вингер покидает ряды «красных дьяволов» на правах свободного агента, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Договор игрока, рассчитанный до конца июня, не будет продлён.

Омари Форсон дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге в февральском матче против «Вулверхэмптона», который завершился победой команды Эрика тен Хага со счётом 4:3. В общей сложности на счету молодого футболиста одна результативная передача в семи поединках за первую команду манкунианцев во всех соревнованиях.