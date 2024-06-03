Палмер забил свой первый гол за сборную Англии

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер открыл счёт своим голам за сборную Англии.

22-летний футболист поразил ворота сборной Боснии и Герцеговины в проходящем сейчас товарищеском матче, реализовав пенальти на 60-й минуте. Для Палмера это первый гол в составе «трёх львов» за всю карьеру. Сразу после забитого мяча игрок был заменён на Джеймса Мэддисона.

Сегодняшний поединок стал для Коула Палмера третьим за сборную Англии. Дебют звезды «Челси» в главной национальной команде состоялся в ноябре прошлого года.

Напомним, Палмер стал вторым бомбардиром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги с 22 голами.