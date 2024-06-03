«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поспорят за игрока сборной Португалии

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу попал в сферу интересов грандов Английской премьер-лиги.

Возможность приобретения 22-летнего футболиста рассматривают «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. В контракте португальца прописан пункт отступных в размере 60 млн евро.

Трудовой договор Гонсалу Инасиу со «Спортингом» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека в 40 млн евро.

На счету Инасиу шесть поединков за национальную сборную Португалии. В них игрок отметился двумя забитыми мячами.