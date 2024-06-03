Йозуа Киммих по-прежнему не продлил контракт с «Баварией», истекающий в следующем году.

В настоящий момент мюнхенский клуб далёк от договорённости с 29-летним футболистом, за которым, по слухам, давно следят многочисленные гранды европейского футбола. Как сообщает журналист Керри Хау, Киммих будет готов покинуть «Баварию» лишь в том случае, если получит предложение от «большого клуба» – к таковым, по данным источника, относятся мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Барселона». Также хавбеку могут быть интересны варианты с переходом в «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Йозуа Киммиха составляет 50 млн евро.