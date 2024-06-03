Деку хочет видеть в «Барселоне» двух полузащитников из АПЛ, но клуб не может их себе позволить

Спортивный директор «Барселоны» Деку строит амбициозные планы на предстоящее трансферное окно.

Каталонский гранд рассчитывает усилить среднюю линию нынешним летом. Португальский функционер считает приоритетными трансферными целями Бруно Гимараэса из «Ньюкасла» и Амаду Онана из «Эвертона», докладывает Cadena SER. Проблема в том, что в настоящий момент «Барселона» не смогла бы зарегистрировать ни одного из них из-за финансовых сложностей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Гимараэса в 85 млн евро, а 22-летнего Онана – в 50 млн. Интерес к обоим хавбекам также проявляют другие гранды европейского футбола.