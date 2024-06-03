Новый тренер «Челси» вдохновлён голкипером Санчесом

Энцо Мареска, новый главный тренер «Челси» с нетерпением ждёт возможности поработать с одним из голкиперов «синих» - Робертом Санчесом. Об этом в соцсети вещает инсайдер Фабрицио Романо.

«Мареска с нетерпением ждет возможности поработать с испанским вратарем в следующем сезоне, поскольку считает, что Роберт готов к следующему этапу своей карьеры. «Челси» ожидает, что Санчес останется в клубе этим летом», - поясняет Фабрицио.

При Маурисио Почеттино основным голкипером «Челси» был серб Джордже Петрович. 26-летний голкипер в минувшем сезоне сыграл в 21 матче за «Челси» во всех турнирах. Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2030 года.