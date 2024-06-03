Игрока «Тоттенхэма» ограбили прямо на улице

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума в ночь с субботы на воскресенье был ограблен в Каннах. Такой новостью делится телеграм-канал «Английский акцент» со ссылкой на BFMTV. Как отмечает источник, во время нападения двух неизвестных Биссума прогуливался со своей девушкой.

Футболисту пришлось расстаться с дорогостоящей вещью – у него злоумышленники отобрали часы, которые оцениваются в 300 тыс. евро.

«Тоттенхэм» в очередной раз бесславно завершил сезон Премьер-лиги, теперь на пятой строчке турнирной таблицы. 27-летний Биссума сыграл в рамках сезона в 28 матчах – все в рамках Премьер-лиги.