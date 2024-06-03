«Милан» работает над трансфером защитника из АПЛ

«Милан» ведёт работу по усилению состава команды. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» предпринимают шаги в направлении защитника Эмерсона Рояла из «Тоттенхэма».

Отмечается, что сам 25-летний Эмерсон хочет перейти в «Милан», поэтому договорённость с игроком будет достигнута без проблем. «Россонери» важно договориться со «шпорами» - лондонцы хотят заработать около 20 миллионов евро.

Всего за «Тоттенхэм» Эмерсон провёл 101 официальный матч, в которых записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.