«Лестер» разочарован уходом Марески в «Челси»

Под руководством Энцо Марески «Лестер» весной повысился в классе, завоевав путёвку в Премьер-лигу. Впрочем, Мареска принял решение перейти в «Челси». О назначении итальянца лондонский клуб официально объявил в понедельник.

Как стало известно The Telegraph, в «Лестере» разочарованы уходом Марески в «Челси». В клубе есть ощущение, что 44-летний специалист «покинул корабль» при первой же возможности.

Стоит сказать, что «Лестер» испытывает серьёзные финансовые трудности. Появлялась информация о возможном снятии с «лис» очков за нарушение финансовых правил.