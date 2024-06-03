В «Челси» объяснили, почему выбрали тренером Мареску

В понедельник было объявлено о назначении Энцо Марески на пост главного тренера «Челси». Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли, спортивные директора лондонского клуба, сделали совместное заявление, которое приводится на сайте «Челси».

«Мы рады приветствовать Энцо в «Челси». Он зарекомендовал себя как отличный тренер, способный добиваться впечатляющих результатов с захватывающим и узнаваемым стилем игры. Энцо произвёл на нас глубокое впечатление в ходе наших обсуждений, предшествовавших его назначению. Его амбиции и трудовая этика совпадают с амбициями клуба. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с ним», - заявили директора.

Ранее Энцо Мареска тренировал «Лестер».